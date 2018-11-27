Путин скоро выскажется по конфликту в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе, недооценивать подобные провокации было бы неверно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшие дни позиция президента будет озвучена, — сказал представитель Кремля. — Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным».

Отвечая на вопрос, почему несмотря на серьезность произошедшего инцидента, Путин так и не дал никаких комментариев, Песков заметил, что «президент это сделает, когда посчитает нужным». «Для президента — это очень серьезный вопрос. Вы знаете, что он с самого начала этих провокационных действий получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, — отметил представитель Кремля. — Но, когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения».

Песков предположил, что соответствующая возможность появится на саммите «двадцатки» в Аргентине, где не исключено общение российского лидера со СМИ.

Песков также заявил, что ситуация в Керченском проливе не нуждается в прямых переговорах Путина и президента Украины Петра Порошенко, пограничники РФ уже «умиротворили» нарушителей границ России

«Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении», — сказал он на соответствующий вопрос жунралиста. «Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации», — сказал Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса. «Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, здесь нечего умиротворять», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что существует обычный порядок прохода судов, в том числе военных кораблей. По его словам, этот порядок неоднократно использовался украинскими моряками, в том числе и военными. «Существует определенный режим коммуникации при проходе. Здесь нет никаких проблем, тут нечего умиротворять», — заключил Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о позиции Кремля по судьбе украинских моряков, задержанных российскими пограничниками. «Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда», — пояснил Песков.

Ранее Соединенные Штаты призвали российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Об этом шла речь в распространенном в понедельник Госдепартаментом США заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Источник: ТАСС