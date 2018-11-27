КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ю К.Маркса 47 8-913-374-46-37
Продам 2-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам 89139897337 Анна
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Свердлова 4
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин скоро выскажется по конфликту в Керченском проливе

У кого отберут дачу по новому закону в Бердске?

Крупный пожар: СТО с топливом и покрышками горит в Новосибирске

При росте ВВП 6% в год Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Максим Совбанов: Нам «сверху» телеграммы о снегопадах в Бердске не присылают

Подожгли подростка его друзья на катке в Красноярске

Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России

Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Ликуют жители: почистили снег в микрорайоне Южном Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Путин скоро выскажется по конфликту в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента отметил, что нужды в прямых переговорах Путина и Порошенко после инцидента в море нет.

27.11.2018 Фото: кремлин.ру 7 коммент.
 
Путин скоро выскажется по конфликту в Керченском проливе

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе, недооценивать подобные провокации было бы неверно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшие дни позиция президента будет озвучена, — сказал представитель Кремля. — Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным».

Отвечая на вопрос, почему несмотря на серьезность произошедшего инцидента, Путин так и не дал никаких комментариев, Песков заметил, что «президент это сделает, когда посчитает нужным». «Для президента — это очень серьезный вопрос. Вы знаете, что он с самого начала этих провокационных действий получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, — отметил представитель Кремля. — Но, когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения».

Песков предположил, что соответствующая возможность появится на саммите «двадцатки» в Аргентине, где не исключено общение российского лидера со СМИ.

Песков также заявил, что ситуация в Керченском проливе не нуждается в прямых переговорах Путина и президента Украины Петра Порошенко, пограничники РФ уже «умиротворили» нарушителей границ России

«Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении», — сказал он на соответствующий вопрос жунралиста. «Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации», — сказал Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса. «Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, здесь нечего умиротворять», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что существует обычный порядок прохода судов, в том числе военных кораблей. По его словам, этот порядок неоднократно использовался украинскими моряками, в том числе и военными. «Существует определенный режим коммуникации при проходе. Здесь нет никаких проблем, тут нечего умиротворять», — заключил Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о позиции Кремля по судьбе украинских моряков, задержанных российскими пограничниками. «Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда», — пояснил Песков.

Ранее Соединенные Штаты призвали российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Об этом шла речь в распространенном в понедельник Госдепартаментом США заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дактилоскопическим порошком криминалисты испортили одежду жителей пятиэтажки в Бердске Путин скоро выскажется по конфликту в Керченском проливе У кого отберут дачу по новому закону в Бердске?

(7) Комментариев

  1. Аноним

    Плевать на ботоксного коротышку :-D

    Thumb up 8 Thumb down 2

  2. Аноним

    Какой из путиных?

    Thumb up 3 Thumb down 3

  3. Аноним

    НВР: Я уже давно не обращаю внимания на высказывания путина. Он уже обанкротился в моих глазах :-! С нетерпением жду, когда эта мразь ответит за всё что натворила!

    Thumb up 11 Thumb down 4

  4. Аноним

    Сейчас рубль рухнет сразу рублей на пять и путин как всегда исчезнет на две недели :-D Клоун пархатый.

    Thumb up 7 Thumb down 4

  5. Гость

    И не надо ничего комментировать! Ситуация абсолютно прозрачная: Три укрошумерских линкора нарушили границу и взяты в плен! Команды сидят в сизо. Дальше — суды и сроки! И фсёёё! :-D %) :P

    Thumb up 5 Thumb down 4

  6. Аноним

    у пропаганды работа такая — нести пургу. )

    Thumb up 2 Thumb down 2

  7. Новый мэр

    А по поводу задержании Хаски будет чё говорить? %)

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика