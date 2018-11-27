Сибиряки стали призерами всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»

Конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. Церемония награждения прошла в Москве 23 ноября.Евгений Владимирович Иванов из Иркутска занял второе место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» за организацию компьютерных курсов для пенсионеров и обучению работе с ресурсом для получения государственных услуг. Утешительные призы конкурса отправятся к жительницам Красноярска Татьяне Николаевне Соколовой и Ларисе Степановне Пашковой, а также к участнице конкурса из Омска – Анастасии Григорьевне Волошиной.

«Реально ощутив на себе, что значит вдруг остаться в стороне от привычного образа жизни, общения, вида деятельности, я решил помогать пенсионерам-инвалидам и в 2016 году запустил проект «Ангарский правозащитный центр инвалидов, – рассказывает Евгений Иванов, призер конкурса «Спасибо интернету 2018!». – Организовав компьютерные курсы для пенсионеров-инвалидов, я сам на них обучался, и именно это позволило через личный опыт выработать удобную схему действий, минимизируя вероятность ошибок. Курсы продолжают работать, уже обучено 70 человек».

Всего на рассмотрение жюри поступило 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в прошлом году. По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности людей старшего возраста. В десятку лучших вошел Красноярский край (142 участника). Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех конкурсных заявок.

«Доступность обучения компьютерной грамотности в регионах помогает пенсионерам повысить качество своей жизни и адаптироваться в цифровом обществе. Чем больше они знакомятся с различными электронными ресурсами, порталом «Госуслуги» и ПФР, тем больше у них остается свободного времени на общение с родными и друзьями, которые живут в разных уголках страны, на заботу о себе и разнообразный досуг», – отмечает директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Справка: Конкурс «Спасибо интернету 2018!» проводился в четвертый раз в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета» при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Среди участников конкурса в 2018 году – 84% женщин и 16% мужчин (в 2017 году 85,7% и 14,3% соответственно). Средний возраст участников – 63 года, однако в 2018 году работы на конкурс прислали девять человек в возрасте 90+, восемь мужчин и одна женщина.