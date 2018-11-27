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Сибиряки стали призерами всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»

Четверо сибиряков стали призерами всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!».

27.11.2018 Нет комментариев
 
Сибиряки стали призерами всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»
Конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. Церемония награждения прошла в Москве 23 ноября.
Евгений Владимирович Иванов из Иркутска занял второе место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» за организацию компьютерных курсов для пенсионеров и обучению работе с ресурсом для получения государственных услуг. Утешительные призы конкурса отправятся к жительницам Красноярска Татьяне Николаевне Соколовой и Ларисе Степановне Пашковой, а также к участнице конкурса из Омска – Анастасии Григорьевне Волошиной.

«Реально ощутив на себе, что значит вдруг остаться в стороне от привычного образа жизни, общения, вида деятельности, я решил помогать пенсионерам-инвалидам и в 2016 году запустил проект «Ангарский правозащитный центр инвалидов, – рассказывает Евгений Иванов, призер конкурса «Спасибо интернету 2018!». – Организовав компьютерные курсы для пенсионеров-инвалидов, я сам на них обучался, и именно это позволило через личный опыт выработать удобную схему действий, минимизируя вероятность ошибок. Курсы продолжают работать, уже обучено 70 человек».

Всего на рассмотрение жюри поступило 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в прошлом году. По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности людей старшего возраста. В десятку лучших вошел Красноярский край (142 участника). Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех конкурсных заявок.

«Доступность обучения компьютерной грамотности в регионах помогает пенсионерам повысить качество своей жизни и адаптироваться в цифровом обществе. Чем больше они знакомятся с различными электронными ресурсами, порталом «Госуслуги» и ПФР, тем больше у них остается свободного времени на общение с родными и друзьями, которые живут в разных уголках страны, на заботу о себе и разнообразный досуг», – отмечает директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.
Справка: Конкурс «Спасибо интернету 2018!» проводился в четвертый раз в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета» при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Среди участников конкурса в 2018 году – 84% женщин и 16% мужчин (в 2017 году 85,7% и 14,3% соответственно). Средний возраст участников – 63 года, однако в 2018 году работы на конкурс прислали девять человек в возрасте 90+, восемь мужчин и одна женщина.


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