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Не хотят эмигрировать россияне

В возрастной группе от 18 до 24 лет о желании уехать из России сообщили 27% опрошенных. Среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции не более 10%.

27.11.2018 Нет комментариев
 
Не хотят эмигрировать россияне

Хорошо там, где нас нет

Возможность эмиграции из России допускает лишь каждый десятый ее житель, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Подавляющее большинство россиян — 88% — заявило о том, что не хотело бы в ближайшем будущем переехать в другую страну. Возможность переезда допустили только 12% респондентов», — уточняется в документе.

В 2015 году о своем нежелании менять страну проживания говорили 92% россиян, в 2012 году — 64%.

В возрастной группе от 18 до 24 лет о своем желании уехать из России сообщили 27% опрошенных. «Пропорционально возрасту респондентов уменьшается доля желающих сменить страну проживания. Так среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции уже не более 10%», — отмечает холдинг.

Кроме того, респондентам задавался вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. Абсолютное большинство (83%) опрошенных выбрало Россию. Для сравнения, в 2000 году лишь половина россиян (51%) дала аналогичный ответ, а в 2015 году — уже 61%.

«Реже всего с нашей страной будущее своих детей связывают самые молодые участники опроса. В возрастной группе до 24 лет такой ответ дали 74%. Среди представителей старшего поколения (60 лет и более) 89% заявили, что хотят, чтобы следующее поколение их семьи оставалось в России», — добавляет «Ромир».

Опрос провели в октябре. В исследовании приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны. Выборка отражает взрослое население России. Аналогичные опросы проводились и ранее — в 2012 и в 2015 годах.

Источник: РИА Новости


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