$4,5 млрд с долгосрочных вкладов вывели россияне в октябре

Клиенты российских банков в октябре резко нарастили долю коротких валютных вкладов со сроком до года в ущерб длинным. Она достигла максимума с марта 2016 года. Вкладчики выбирают короткие вклады в расчете на дальнейший рост ставок.

Доля валютных вкладов населения сроком от месяца до года в российских банках на 1 ноября 2018 года впервые за два с половиной года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов (без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней), подсчитал РБК на основе данных ЦБ. Резкий рост пришелся именно на октябрь: в начале месяца доля вкладов до года составляла 24,1%, а на 1 января — 20,4%.

В денежном выражении вклады сроком до года выросли за месяц почти на 28% — с 1,04 трлн до 1,33 трлн руб., а с начала года — в полтора раза. Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб., а почти на 300 млрд руб. ($4,5 млрд) снизился объем долгосрочных вкладов — с 3,27 трлн до 2,99 трлн руб.

Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования в октябре был стабильным — 1,37 млрд руб. на 1 октября против 1,34 млрд руб. на 1 ноября.

До года выгоднее

Рост доли валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного подъема ставок по долларовым депозитам, начавшегося в конце сентября, после того как в конце лета — начале осени банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. Например, из Сбербанка клиенты забрали в августе $1,2 млрд, в сентябре — $900 млн. В целом за август объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) сократился на $7,4 млрд. Отток происходил на фоне резкого роста курса доллара из-за ужесточения санкционной риторики насчет возможного введения ограничений на валютные операции госбанков.

Когда банки в борьбе за ликвидность вынуждены повышать ставки, часто они предлагают более выгодные условия именно на короткие сроки — до года, чтобы не увеличивать стоимость обслуживания портфеля в долгосрочной перспективе, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «Если брать все кризисы, то в страшных 2014–2015 годах большинство банков держало самые высокие ставки именно по коротким вкладам, а те, кто держал их на длинных, во время снижения стоимости фондирования были вынуждены расплачиваться за такое решение», — отмечает эксперт.

Рост ставок по валютным вкладам с сентября произошел более или менее равномерно по всей линейке, указывает начальник аналитического управления «Открытие Брокер» Анна Морина. То, что в октябре увеличилась доля именно коротких вкладов, связано с ожиданием повышения ставок американской ФРС и, соответственно, будущих процентных ставок, что сокращает интерес долларовых вкладчиков к долгосрочным вкладам, и они отдают предпочтение более коротким, считает она.

Ставки по вкладам сроком более одного года часто могут быть выше, чем на вклады со сроком 31–366 дней, однако наиболее высокие ставки предлагаются по вкладам без возможности пополнения и снятия, указывает исполнительный директор отдела управления банковским страхованием и инвестиционными продуктами Райффайзенбанка Роман Карандин. «Если деньги понадобятся до окончания срока вклада, будет необходимо досрочно закрыть такой депозит, что повлечет потерю накопленных процентов», — напоминает он. Карандин также связывает рост интереса к размещению средств на более короткие сроки с сокращением свободных средств у населения.

В надежде на рост

Клиенты могут размещать валюту на два-три месяца в расчете на дальнейший рост ставок по депозитам, поскольку ведущие банки повышают ставки третий месяц подряд. На этом фоне физлица предпочитают не фиксировать ставку на долгий период, а ожидают более выгодных предложений до конца года, тем более что в декабре многие банки традиционно вводят сезонные вклады с повышенными ставками, предполагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

Клиенты размещают средства ненадолго, чтобы иметь возможность управления деньгами в более краткий период, соглашается директор департамента депозитных и расчетных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. Вклады на небольшие сроки сейчас актуальны, так как позволяют обеспечить маневренность сбережений, отмечает она.

У российских банков есть еще большой запас для дальнейшего повышения ставок в валюте, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Доходность по долларовым вкладам в России ниже, чем по собственным еврооблигациям российских банков, где средняя доходность от 4%. Это не вполне справедливая ситуация, утверждает эксперт. «Возросшие потребности самих банков в валюте и более высокая доходность по еврооблигациям дают возможность сделать хороший шаг в сторону повышения ставок по валютным депозитам», — подчеркивает Надоршин, отмечая, что предпосылкой к этому является и политика ФРС, которая продолжает повышать базовую ставку, начав этот процесс в 2015 году.

Текущие ставки по долларовым вкладам

Одни из самых высоких ставок по долларовым розничным вкладам держат ​Россельхозбанк (РСХБ) и ВТБ. В начале ноября РСХБ поднял максимальную ставку (действует при открытии вклада дистанционно на сумму от $25 тыс. на четыре года) с 3,85 до 3,95% годовых. На год банк принимает вклады в долларах под 3,6–3,8%. В конце октября ВТБ повысил ставки по долларовым вкладам до 3,2–3,8% в зависимости от срока и категории клиента.

Сбербанк в ноябре продлил долларовый промовклад «Ставка на максимум» для очень состоятельных клиентов, она достигает 3,95% при вложении на год свыше $100 млн. У розничных вкладов максимальная ставка в банке не превышает 2%.

Банк «ФК Открытие» и Бинбанк в ноябре резко подняли ставки по долларовым вкладам — максимальная ставка в этих банках выросла с 0,8–0,9 до 3,5% годовых. В Бинбанке и «ФК Открытие» сделать вклад по максимальной ставке можно на год. Оба банка вернули вклады в евро — со ставкой до 0,5% (от €300 или €1 тыс., 367 дней).

МКБ в ноябре ввел новый вклад «Мечта» сроком 380 дней на сумму от $1 тыс. со ставкой 3,35% годовых (+0,3 п.п. к действующей максимальной ставке).

Сейчас из топ-10 банков по объему средств физлиц у ВТБ, Бинбанка, «ФК Открытие» и МКБ ставки по долларовым розничным вкладам на один год выше, чем по вкладам от года и более. У некоторых банков максимальные ставки действуют по вкладам на нетипичный период, например до 13 месяцев или на 380 дней.

Источник: РБК