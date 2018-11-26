Майский указ: ищут лидеров России в Новосибирской области

Участники конкурса «Лидеры России» смогут пройти финальный блок дистанционного этапа, включающий в себя оценку управленческих навыков с 2 по 4 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Тест станет доступен с 8.00 (по местному времени). Участники конкурса, набравшие по итогам всех трех тестовых блоков наибольшее количество баллов, получат допуск на очные региональные полуфиналы, которые пройдут в восьми федеральных округах в январе-феврале 2019 года.

Напомним, что 21 ноября завершился второй блок тестирования дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» — тест общих знаний о России. Он включал в себя сразу несколько крупных новаций: оптимизацию внутренней структуры тестовых заданий, добавление вопросов на знание русского языка, сокращение времени на ответы для исключения использования сторонних источников информации.