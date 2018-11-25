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Путин: за мелкие преступления не будут сажать в тюрьму

Речь идет о преступлениях небольшой тяжести, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

25.11.2018 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.
 
Путин: за мелкие преступления не будут сажать в тюрьму

Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего расширение списка преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если будет возмещен ущерб, сообщает РИА Новости.

Речь идет о таких преступлениях небольшой тяжести, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

Также предусматривается, что виновных в невыплате зарплат, пенсий либо стипендий могут от уголовной ответственности освободить, в случае если они совершили подобное правонарушение в первый раз и при этом погасили задолженность, выплатив компенсацию.

Как поясняется, цель этого законопроекта — дальнейшее формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.

 


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(5) Комментариев

  1. венгерка

    Понять… Простить

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    «Как поясняется, цель этого законопроекта — дальнейшее формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.

    90-е возвращают семимильными шагами……

    Thumb up 12 Thumb down 2

  3. Аноним

    «как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств»
    ври, воруй чужие деньги и идеи, нарушай любые обязательства, даже юридические — короче, живи по понятиям …
    теперь понятно, почему наша власть врёт как дышит -и по отношению к собственному народу, и по отношению к другим странам … :-!

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Аноним

    За мелкие сажать не будут, а за крупные и раньше не сажали. :-D

    Thumb up 8 Thumb down 1

  5. Вит

    Чем больше стырил — тем меньше виноват. *PARDON* *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 0

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