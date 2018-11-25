Путин: за мелкие преступления не будут сажать в тюрьму
Речь идет о преступлениях небольшой тяжести, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего расширение списка преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если будет возмещен ущерб, сообщает РИА Новости.
Речь идет о таких преступлениях небольшой тяжести, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.
Также предусматривается, что виновных в невыплате зарплат, пенсий либо стипендий могут от уголовной ответственности освободить, в случае если они совершили подобное правонарушение в первый раз и при этом погасили задолженность, выплатив компенсацию.
Как поясняется, цель этого законопроекта — дальнейшее формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.
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Понять… Простить
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«Как поясняется, цель этого законопроекта — дальнейшее формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.
90-е возвращают семимильными шагами……
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«как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств»
ври, воруй чужие деньги и идеи, нарушай любые обязательства, даже юридические — короче, живи по понятиям …
теперь понятно, почему наша власть врёт как дышит -и по отношению к собственному народу, и по отношению к другим странам …
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За мелкие сажать не будут, а за крупные и раньше не сажали.
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Чем больше стырил — тем меньше виноват.
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