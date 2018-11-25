Путин: за мелкие преступления не будут сажать в тюрьму

Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего расширение списка преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если будет возмещен ущерб, сообщает РИА Новости.

Речь идет о таких преступлениях небольшой тяжести, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

Также предусматривается, что виновных в невыплате зарплат, пенсий либо стипендий могут от уголовной ответственности освободить, в случае если они совершили подобное правонарушение в первый раз и при этом погасили задолженность, выплатив компенсацию.

Как поясняется, цель этого законопроекта — дальнейшее формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.