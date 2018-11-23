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Прокурор отобрал у депутатов возможность распоряжаться имуществом Бердска

Облсуд признал незаконным решение бердского горсовета о согласовании с ним всех сделок с городской собственностью. Такими полномочиями обладает только исполнительная власть.

23.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Прокурор отобрал у депутатов возможность распоряжаться имуществом Бердска

Депутатам Бердска придется пересмотреть свои полномочия

По требованию прокуратуры признаны противоречащими закону положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом города Бердска, сообщил сегодня, 23 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

20 ноября Новосибирский областной суд удовлетворил административное исковое заявление первого заместителя прокурора области о признании противоречащими закону и недействующими отдельных пунктов «Основных положений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом г. Бердска», утвержденных решением Совета депутатов Бердска от 13.11.2014 №552.

Положения этого нормативного правового акта были оспорены в связи с тем, что они наделяли Совет депутатов Бердска полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, не предусмотренными Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Пункты нормативно-правового акта закрепляли обязательную процедуру предварительного согласования представительным органом муниципального образования решений, принимаемых администрацией в указанной сфере. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские народные избранники приписали себе незаконные полномочия в разгар концессии городского топливно-энергетического комплекса. Депутаты опасались, что частная компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей заберет себе котельные и коммуникации, оставив город без тепла и воды.

Прокурор Бердска неоднократно вносил протесты на превышение полномочий депутатами, поскольку распоряжаться муниципальным имуществом в праве только исполнительная власть. Но депутатский отклонял прокурорские протесты. Судя по всему, сейчас от этой функции горсовету придется отказаться.

Подробности — в ближайшее время.


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