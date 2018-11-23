Но сегодня все больше людей пользуются дизайнерскими услугами, так как это имеет очевидные преимущества. Узнать дизайн интерьера цену можно на сайте krasnodar.elitdizayn.ru.

Экономия. Грамотный дизайн-проект позволяет максимально эффективно расходовать средства, так как профессионал знает, на чем можно сэкономить, а где этого делать не стоит. Помимо этого, квалифицированные дизайнеры работают в специальных программах, позволяющих автоматически рассчитать количество отделочных материалов. Благодаря этому исключается такое явление, как перерасход и дозаказ материала. Кроме того, удается избежать изнурительных просчетов сметы. Таким образом, вы получаете качественный интерьер и точно знаете, на что идут ваши деньги.

Безопасность. Хочется отметить роль дизайнера интерьера на этапе перепланировки. Здесь существуют подводные камни в виде строительных норм и гостов, о которых заказчик может не подозревать. Нарушение конструктивных элементов здания ведет к ухудшению сейсмоустойчивости всего дома, и, как следствие, влечет неприятные последствия в виде судебных разбирательств с хозяевами. Поэтому очень важно обратиться к дизайнеру интерьера, имеющему профильное образование в сфере архитектуры и дизайна, который создаст идеальное планировочное решение вашего интерьера с учетом всех технических особенностей пространства.

Фотореалистичная 3д-визуализация. Когда оптимальное планировочное решение найдено, дизайнер приступает к разработке 3д-эскизов. Согласитесь, сложно представить уютный и гармоничный интерьер, глядя на серые стены в черновой отделке. Поэтому наши дизайнеры ежедневно оттачивают мастерство фотореалистичной визуализации, чтобы вы представили ваш будущий интерьер максимально приближенным к реальности.

Проверенные подрядчики. После того как последние корректировки внесены, проект утвержден, а строительная документация готова, начинается самое главное – этап реализации. Здесь важно позаботиться о двух вещах – надежной бригаде и качественных материалах, что с обилием рекламы может оказаться почти нереально. Студии дизайна интерьера работают с проверенными строительными бригадами, что позволяет Вам не сомневаться в качестве ремонтных и отделочных работ, а правильная логистика во время реализации дизайн-проекта минимизирует риск простоя бригады. Более того строительный рынок имеет ряд особенностей и, столкнувшись с ним впервые, можно разочароваться в качестве материалов и услуг. Поэтому наша дизайн-студия работает исключительно с организациями, зарекомендовавшими себя за годы совместной работы.

Авторский надзор

Наш дизайнер лично занимаемся подбором мебели и декора, что позволяет сделать интерьер вашего дома «как на картинке» и помогает избежать стилистических ошибок и не потерять главную идею в процессе реализации. И в заключении, мы убеждены что каждый человек неповторим, а значит нуждается в своем личном пространстве, которое максимально будет способствовать раскрытию его индивидуальности.