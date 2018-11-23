Инструкция: Что ожидает предпенсионеров с 1 января 2019 года

В связи с пенсионной реформой и связанных с ней изменений в социально-трудовой сфере, грядут серьезные перемены. Увеличение пенсионного возраста однозначно увеличит нагрузку на рынок труда. Это естественным образом приведет к росту количества трудовых ресурсов, соответственно, найти желаемую работу станет сложнее. С 1 января 2019 года людьми предпенсионного возраста будут считаться граждане, которым до выхода на пенсию осталось менее пяти лет. Для данной категории граждан вводятся новые социальные гарантии. Какие именно?

С увеличением пенсионного возраста пополнятся ряды «предпенсионеров»

Поиск подходящей и желаемой работы далеко не всегда бывает простым. Особенно если это соискатель в возрасте. Несмотря на то, что дискриминация в трудовой среде обычно носит завуалированный характер, тем не менее, данное явление имеет место быть. К группе риска однозначно относятся представители старшего поколения, так как в их отношении у работодателей нередко срабатывают сложившиеся стереотипы. В этой связи, Президент предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы, в том числе в целях содействия трудоустройства граждан предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года людьми предпенсионного возраста будут считаться граждане, которым до выхода на пенсию осталось менее пяти лет. Для данной категории граждан вводятся новые социальные гарантии: увеличенные пособия по безработице, возможность повысить квалификацию.

Особое внимание на сегодняшний день уделяется тем людям, которые планировали выйти на пенсию уже в следующем году, то есть мужчинам 1959 года рождения и женщинам 1964 года рождения.

Для справки: ранее лицами предпенсионного возраста считались граждане, которым оставалось два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости или до назначения досрочной трудовой пенсии, при наличии необходимого стажа на соответствующих работах.

Максимальный размер пособия по безработице для «предпенсионеров» увеличат в два раза

Согласно проекту постановления Правительства Российской Федерации, максимальный размер пособия по безработице для работников предпенсионного возраста, решивших расторгнуть трудовые отношения, вырастет в два раза — с 4 900 рублей до 11 280 рублей. Начать такие выплаты планируется с 1 января 2019 года, установив период выплаты в один год.

В Новосибирской области действует двадцатипроцентный коэффициент, поэтому в нашем регионе максимальный размер пособия по безработице для данной категории граждан составит 13536 рублей. Это немногим меньше, чем минимальный размер оплаты труда, который в Новосибирской области на сегодняшний день составляет 13953 рубля 75 копеек.

Для справки: максимальный размер пособия для безработных граждан, которые еще не достигли предпенсионного возраста, также будет увеличен. С 1 января 2019 года для жителей Новосибирской области он составит 9 600 рублей. Однако будет сокращен срок выплаты такого пособия – с одного года до шести месяцев.

«Предпенсионеров» будут обучать новым профессиям за счет государства

С внедрением новой пенсионной системы рынок труда будет переполнен гражданами предпенсионного возраста. Для того чтобы все желающие смогли найти работу, неплохо было бы иметь не одну, а две или даже сразу несколько профессий.

Для переподготовки и переобучения лиц предпенсионного возраста разработана федеральная программа повышения квалификации. Согласно этой программе «предпенсионер» сможет получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с востребованными на сегодняшний день навыками и компетенциями. Сразу нужно отметить, что все расходы, связанные с прохождением обучения, берет на себя государство.

Для участия в программе необходимо обратиться в службу занятости. Стоит отметить, что в центре занятости населения Искитима уже ведется предварительная работа в плане реализации данной программы.

Для справки: предполагается, что на обучение могут быть направлены как работающие, так и ищущие работу граждане предпенсионного возраста. Обучение может быть организовано как с отрывом от основной деятельности, так и без отрыва от производства. В период обучения гражданину будет выплачиваться стипендия.

«Предпенсионерам» — знания, работодателям – экономия денежных средств

Данная программа предусматривает не только обучение или переобучение граждан предпенсионного возраста, но и повышение имеющейся у них квалификации. Такие работники, как правило, достигли максимума профессиональной компетенции, и обучение совершенно новым для них навыкам не всегда целесообразно и удобно для них самих. Достаточно лишь «обогатить» уже имеющиеся знания. При этом во многих организациях, учреждениях и на предприятиях есть такие специалисты, которые должны регулярно повышать свою квалификацию согласно внутренним документам и регламентам. И в этом случае курсы повышения квалификации обязан оплатить работодатель. С 1 января 2019 года у работодателей появится возможность обучать своих специалистов за счет государства, заключив договор с центром занятости населения. Однако следует помнить, что на курсы повышения квалификации в рамках данной программы, возможно будет направить только граждан предпенсионного возраста.

Более подробную информацию по программе обучения, переобучения и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста можно получить в ЦЗН Искитима по адресу: ул. Советская, 215, кабинет №2 или по телефону: 2-98-08. Работодатели и специалисты отделов кадров могут получить консультации по данному вопросу в кабинете №3 или по телефону: 2-98-83.

Источник: ЦЗНГИ