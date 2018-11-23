Рождаемость в России вырастет пропорционально доступности жилья

Повышение доступности жилья для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Такое мнение она высказала в интервью, опубликованном в пятницу по итогам «делового завтрака» в «Российской газете».

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», — сказала Голикова, говоря о мерах, которые мотивируют семьи «к принятию решений о рождении детей».

Она признала, что данные по рождаемости и смертности у нее «вызывают тревогу». Ранее вице-премьер констатировала существенное снижение рождаемости из-за демографического спада, связанного с последствиями Великой Отечественной войны. В конце сентября, в частности, Голикова сообщила, что в России зафиксирована естественная убыль населения.

Опубликованные в октябре основные направления деятельности правительства РФ на период до 2024 года предполагают, что кабмин может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости в стране. Национальный проект «Демография», как сообщалось ранее, должен получить самый большой среди аналогичных программ объем бюджетного финансирования в 2019-2021 годах — 1,6 трлн рублей.

Источник: ТАСС