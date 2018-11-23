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Труп 68-летней женщины нашли в сгоревшем доме в Новосибирской области

Пожарные боролись с огнем накануне вечером. Дом сгорел дотла из-за печки. При разборе пожарища обнаружили мертвую хозяйку жилища. СК начал проверку по факту смерти.

23.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Труп 68 летней женщины нашли в сгоревшем доме в Новосибирской области

В Бердске на пожарах в 2018 году погибло 4 человека

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в результате пожара, сообщили в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.

23 ноября около 2-х часов ночи, после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Чистополье Коченевского района  обнаружено тело 68-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

По данному факту следователем Коченевского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, пожар в селе произошел еще накануне вечером на ул. Бирюзовой.

-Огнем был поврежден дом. Тушение осуществлялось путем подвоза воды от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 700 м. В 22:20 пожар был ликвидирован, — уточнили в ведомстве.

Видимо, труп хозяйки нашли уже при разборе пожарища.


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