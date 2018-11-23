Из-за отсутствия пандуса полтора года не выходил на улицу инвалид в Бердске
Снизить число платных услуг в больницах обещает Голикова
Тарифы на звонки и интернет могут вырасти на 15%
Большая пресс-конференция Путина намечена на 20 декабря
Не для коттеджей рубят лес за больницей в Микрорайоне Бердска
Макарошки: депутат месяц питался на 3500 рублей
Новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери обнародовал Лондон
«Бронзу» первенства Сибири по бильярду завоевал 11-летний мастер кия из Бердска
Труп 68-летней женщины нашли в сгоревшем доме в Новосибирской области
Рождаемость в России вырастет пропорционально доступности жилья