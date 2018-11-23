Срочно требуется инспектора пожарного надзора!

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Наверное зп не очень
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Как то вспомнился анекдот:
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.
В связи с этим у меня вопрос:
Мне 63 года. Я написал заявление о трудоустройстве в Роскосмос с просьбой зачислить меня в отряд космонавтов.
Если мне откажут, то Рогозина наконец посадят или, чтоб спасти его задницу, меня таки запустят в космос?
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