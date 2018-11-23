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Срочно требуется инспектора пожарного надзора!

Заработная плата – от 38000 рублей, социальные гарантии сотрудника МЧС РФ.

23.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Степоненков Николай Анатольевич:

ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области на постоянную работу требуется государственный инспектор по пожарному надзору.
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, образование – высшее (пожарная безопасность, техносферная безопасность, юридическое, строительное).
Заработная плата – от 38000 рублей, социальные гарантии сотрудника МЧС РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться: г.Бердск, ул. Черемушная, 1, к. 18, тел. 8(38341)44327. Начальник ОНДиПР по г.Бердску майор внутренней службы Степоненков Николай Анатольевич.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Наверное зп не очень

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  2. Аноним

    Как то вспомнился анекдот:

    Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.
    В связи с этим у меня вопрос:
    Мне 63 года. Я написал заявление о трудоустройстве в Роскосмос с просьбой зачислить меня в отряд космонавтов.
    Если мне откажут, то Рогозина наконец посадят или, чтоб спасти его задницу, меня таки запустят в космос?

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