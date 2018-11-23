Срочно требуется инспектора пожарного надзора!

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ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области на постоянную работу требуется государственный инспектор по пожарному надзору.

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, образование – высшее (пожарная безопасность, техносферная безопасность, юридическое, строительное).

Заработная плата – от 38000 рублей, социальные гарантии сотрудника МЧС РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться: г.Бердск, ул. Черемушная, 1, к. 18, тел. 8(38341)44327. Начальник ОНДиПР по г.Бердску майор внутренней службы Степоненков Николай Анатольевич.