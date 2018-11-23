Претендентов на рождественские стипендии мэра ищут в Бердске

Начинается прием документов соискателей рождественской стипендии главы Бердска одаренным детям в области культуры и искусства по итогам 2018 года, сообщили в городском отделе культуры.

Прием документов проводится до 30 ноября в отдел культуры Бердска» (каб. 6) в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города). Стипендия учреждается в целях муниципальной поддержки талантливых и одаренных детей до 18 лет, добившихся высоких результатов в творческой деятельности.

Стипендии назначаются детям, являющимся лауреатами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, выставок, смотров, фестивалей и других творческих акций, добившимся широкого общественного признания в творчестве, принимающим активное участие в общественной жизни и имеющим отличные и хорошие результаты успеваемости в общеобразовательном учреждении.

С положением можно ознакомиться на сайте отдела культуры Бердска www.okberdsk.ru.