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Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области
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92 и 95 — без изменений
98 — не в курсе. Но 0,3% больше на статистическую погрешность похоже (на ГПН изменений нет).
про дизель не в курсе, но вроде есть информация что цены только на бензин заморожены.
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«Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области»
Получается бензин то без изменений.
Вранье чтоли в названии?
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