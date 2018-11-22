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Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области

Дизельное топливо с 6 по 12 ноября стало дороже на 3,1%, бензин АИ-98 – на 0,3%.

22.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области

Власть Бердска покупает 92 и 95 бензин

На прошедшей неделе в Новосибирской области изменились цены на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-98. Дизельное топливо с 6 по 12 ноября стало дороже на 3,1%, бензин АИ-98 – на 0,3%, сообщил сегодня, 22 ноября, Новосибирскстат.

На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,30 рубля за литр, марки АИ-95 – от 43,10 до 44,40 рубля за литр, марки АИ-98 – от 47,60 до 50,50 рубля за литр, дизельное топливо – от 46,80 до 53,50 рубля за литр.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    92 и 95 — без изменений
    98 — не в курсе. Но 0,3% больше на статистическую погрешность похоже (на ГПН изменений нет).

    про дизель не в курсе, но вроде есть информация что цены только на бензин заморожены.

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  2. Аноним

    «Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области»
    Получается бензин то без изменений.
    Вранье чтоли в названии?

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