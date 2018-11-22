«Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области»

На прошедшей неделе в Новосибирской области изменились цены на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-98. Дизельное топливо с 6 по 12 ноября стало дороже на 3,1%, бензин АИ-98 – на 0,3%, сообщил сегодня, 22 ноября, Новосибирскстат.

На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,30 рубля за литр, марки АИ-95 – от 43,10 до 44,40 рубля за литр, марки АИ-98 – от 47,60 до 50,50 рубля за литр, дизельное топливо – от 46,80 до 53,50 рубля за литр.