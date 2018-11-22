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ЦУ по принятию подарков пропишут для депутатов Госудмы

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ЦУ по принятию подарков пропишут для депутатов Госудмы

Ранее методичку издали для чиновников: подарок не дороже 3000 рубле, цветы и буклеты, все остальное нужно отдать в государственную или муниципальную собственность.

22.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
ЦУ по принятию подарков пропишут для депутатов Госудмы

Чиновники и депутаты ждут новогодних подарков

Рекомендации для депутатов по приему подарков подготовят в Госдуме до конца года. В них, в частности, будет написано, какие подарки можно принимать, чтобы их потом не обвинили в коррупции.

Заниматься подготовкой рекомендаций будет комитет по контролю и регламенту. Об этом сказал журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, передает РГ.

В прошлом месяце рекомендации такого рода были разработаны для госслужащих. В них написано, что чиновник может принять подарок не дороже трех тысяч рублей. И это могут быть цветы, полиграфическая продукция с логотипом органа власти или награды от государственных или муниципальных властей.

Обо всех остальных подарках чиновник должен доложить работодателю, и вещи признают государственной или муниципальной собственностью.


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