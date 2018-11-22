Срок оформления загранпаспортов МВД предлагает сократить

21 ноября 2018 года для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) размещен проект приказа МВД России «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».

«Проектом приказа предлагается сократить до трех месяцев срок оформления заграничных паспортов, в том числе содержащих электронный носитель информации, в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что сейчас максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, а при оформлении по месту регистрации — один месяц.

Реализация требований проекта приказа не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД России, а также дополнительного финансирования органов внутренних дел Российской Федерации.