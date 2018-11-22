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Скончался начальник ГРУ генерал Коробов

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Скончался начальник ГРУ генерал Коробов

Он умер на 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

22.11.2018 Фото: function.mil.ru 3 коммент.
 
Скончался начальник ГРУ генерал Коробов

Игорь Коробов

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался в среду, 21 ноября, после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны РФ.

«Руководство министерства обороны РФ, Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ с глубоким прискорбием извещают, что 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», — говорится в сообщении.

Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. В Вооружённых силах с 1973 года. После окончания с отличием лётного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Окончив Военную академию Генерального штаба, Коробов продолжил службу в органе внешней разведки военного ведомства на руководящих должностях.

В январе 2016 года указом президента Российской Федерации назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба — заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ.

«Деятельность генерал-полковника Игоря Валентиновича Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием Героя Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного», — отмечается в сообщении.

Согласно сайту Минобороны РФ, Коробов владел несколькими иностранными языками. У него остались жена и двое детей.

Как сообщалось, предшественник Коробова на посту начальника ГРУ — генерал-полковник Игорь Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года.

Ранее сайт Минобороны РФ сообщал, что ГРУ добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию её Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.

ГРУ, сообщал сайт Минобороны РФ, является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а «численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой иностранной военной разведки; в этих условиях успешное решение поставленных задач обеспечивается, в первую очередь, высоким профессионализмом разведчиков».

Для решения специфических задач органы военной разведки имеют в своем составе подразделения как оперативные, так и технические, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.

Источник: Интефракс


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    надо понимать, что умер не просто генерал (все мы смертны), а начальник такой мощной и влиятельной структуры, как ГРУ, где случайностей не бывает по определению.
    .. что-то пошло не так после скандала с «солсберецкими туристами» Мишкиным и Чепигой, которые оказались замешанными в «деле Скрипалей». Всплыли и другие провалы российской военной разведки в США, Нидерландах и Черногории. Как утверждает ряд источников, в Минобороны состоялось секретное совещание по этому поводу, где прозвучали резкие оценки работы сотрудников ГРУ, которая была оценена как «дремучая некомпетентность» и «беспрецедентное разгильдяйство». Вероятно, что именно после такого «разноса» генерал Коробов и почувствовал себя неважно. Тут еще, видимо, сработал тот факт, что его подопечные напрямую подставили президента, который активно вступился за ГРУ, но и сам оказался под ударом критики.
    — Последние скандалы с провальными операциями ГРУ, конечно, можно списать на некомпетентность нынешних сотрудников, но не нужно забывать, что это разведка, а в ней без интриг не обойтись, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — В «Лесу», как называют штаб-квартиру СВР (Служба внешней разведки) в Ясенево, достаточно ревностно относятся к конкурирующей конторе «Аквариуму» — ГРУ. Это давнее, еще с советских времен, противостояние, в котором помимо непосредственной разведдеятельности присутствуют еще и финансовые интересы. ГРУ на каком-то этапе оказалось несколько эффективнее СВР, у которых тоже случились провалы, и вышло на лидирующие позиции, что не могло устраивать подчиненных Сергея Нарышкина. Вот и прилетела «ответочка» генералу Коробову, который действовал достаточно самостоятельно и, продолжая, политику своего предшественника Сергуна, подчеркивал, кто у нас «главный по разведке». Теоретически СВР могла на определенных этапах подстраховать военных коллег, но делать этого не стала.
    http://svpressa.ru/war21/article/216802/

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    • Человек

      Аноним — почитал ваш комментарий,и всплыло на ум такое выражение из анекдота:»и всё -то вы знаете,и везде-то вы побывали…».Так что,не занимайтесь ерундой и не сталкивайте две самые лучшие разведки друг против друга,это выглядет некоректно и не очень хорошо.
      Если умер человек,то надо лучше помолчать или сказать пару хороших слов про него,но не так как вы…
      Светлая память ушедшему человеку.
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 6

      • Аноним

        Да понятно, что аукнулись ему «Петров» с «Бошировым».
        Его предшественник Сергун тоже погиб странной смертью в Ливане….

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