Греф: цены на специалистов высокого уровня будут задраны вверх

Сбербанку необходимо ежегодно нанимать на работу 4-5 тысяч сотрудников в области современных технологий, сегодня существует огромный дефицит специалистов, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы (Сбербанк – RNS), я думаю, сегодня крупнейший работодатель на рынке для специалистов в области современных технологий, инженеров. Нам в год требуется 4-5 тысяч человек, которых мы должны нанимать на работу. Сегодня существует огромный дефицит специалистов. Глядя вперёд, мы понимаем, что сегодня пока ещё российская экономика находится на стадии подготовки к прыжку цифровизации, и просто становится страшно, когда мы себе представляем, что будет, когда этот прыжок начнётся», — сказал он.

По мнению Грефа, «цены на специалистов высокого уровня будут задраны вверх, издержки будут огромными».

«Честно сказать, в это поколение ребят лояльность корпоративная очень низкая, они легко переходят из одной компании в другую. Компании начнут конкурировать между собой за одни и те же ресурсы, и это будет чрезвычайно тяжелая ситуация», — добавил глава Сбербанка.

Источник: RNS