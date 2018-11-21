Секционные гаражные ворота — удобство при эксплуатации

Популярность гаражных секционных ворот с каждым годом возрастает. Несмотря на высокую стоимость, такие конструкции отличаются огромным количеством неоспоримых эксплуатационных достоинств. Заказать изготовление гаражных ворот любого вида, в том числе и секционных, можно здесь https://www.hoermann.ru/.
Гаражные секционные ворота состоят из отдельных секций, которые скрепляются между собой петлями. Для их изготовления могут использоваться самые различные материалы. Передвижение ворот осуществляется по направляющим шинам, которые устанавливаются по краям проемов. Такие модели не требуют при открывании свободного пространства и обладают множеством других привлекательных особенностей. В секционных гаражных воротах может быть предусмотрена калитка, что позволяет без проблем попасть легко войти в гараж по каким-либо хозяйственным нуждам. Также имеется возможность подключить электропривод.
Следует отметить высокую прочность и безопасность гаражных секционных ворот. Такие конструкции гарантируют высокую защиту от взломов. Их поверхность на протяжении длительного срока эксплуатации не деформируется. Для изготовления используются сэндвич-панели, которые отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. В их составе имеется полиуретан, который характеризуется повышенной гибкостью устойчивостью к механическим повреждениям. Наружные слои наиболее часто выполняются с оцинкованной стали с полимерным покрытием, что придает гаражным воротам эстетичность. При необходимости можно выбрать любой вариант обшивки, к примеру, легко можно имитировать дерево или пластик.
При открывании секционные гаражные ворота автоматические фиксируются в необходимом положении. Это значит, что не следует придумывать каких-либо приспособлений, чтобы исключить случайное закрывание, например, при порыве ветра. Конструкции обрабатываются специальными антикоррозионными составами, что удлиняет их срок службы. Но при этом следует помнить, что необходимо следить за состоянием отдельных механизмов. Гаражные ворота секционного типа требуют регулярного технического обслуживания.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10