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Ростелеком» построил еще 3000 километров линий связи до малых сел Сибири

«Ростелеком» за 9 месяцев 2018 года построил больше трех тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в малые населенные пункты восьми субъектов Сибирского федерального округа.

21.11.2018 Нет комментариев
 
Ростелеком» построил еще 3000 километров линий связи до малых сел Сибири

Бесплатный доступ в интернет получили жители еще 129 населенных пунктов региона с численностью населения от 250 до 500 человек. Компания ведет работы в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).
Лидером по количеству точек Wi-Fi доступа в интернет, введенным в эксплуатацию в этом году по программе УЦН, и протяженности оптического кабеля стала Новосибирская область. «Ростелеком» построил здесь свыше тысячи километров оптических линий связи. Теперь жители 46 малых сел, воспользовавшись коллективной сетью Wi-Fi, могут заказать различные справки, оплатить налоги на сайте госуслуг, найти полезную информацию или воспользоваться интернет-банкингом.
В Бурятии и Забайкалье федеральной программой цифровизации в 2018 году охвачено 23 малых села, в которые «Ростелеком» проложил 505 километров сетей связи. В Омской области исполнитель госпрограммы ввел в эксплуатацию 8 точек интернет-доступа, построив для этой цели порядка 270 километров ВОЛС. Протяженность сетей на Алтае (в Алтайском крае и Республике Алтай) и в Кемеровской области в этом году достигла 228 и 206 километров, социальный интернет получили соответственно 9 и 14 сельских населенных пунктов.
В Красноярском крае «Ростелеком» с начала года построил 110 километров ВОЛС до пяти отдаленных сел. В программу УЦН в 2018 году в Иркутской области вошли 20 малых сел, в Томской области – четыре.
«Реализуя федеральный проект устранения цифрового неравенства «Ростелеком» построил оптические сети в труднодоступные населенные пункты. Вместе с оптикой в отдаленные районы пришли современные цифровые технологии и электронные услуги. Благодаря этому у жителей появилась возможность подключить интернет на хорошей скорости и стать полноценными членами цифрового общества. «Ростелеком» как инфраструктурный партнер госпрограммы «Цифровая экономика» и дальше будет уделять большое внимание развитию базовой оптической инфраструктуры в регионе», – подчеркнул вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
До конца 2018 года компании осталось построить около двух тысяч километров ВОЛС, и бесплатный Wi-Fi заработает еще в 168 деревнях и селах Сибири. В результате общая протяженность сетей, построенных в сибирских регионах по программе УЦН за год, составит почти пять тысяч километров, а число сельских территорий, где появился доступ в интернет, – 297.


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