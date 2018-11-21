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Ужесточить выдачу оружия россиянам требует депутат Яровая

Законопроект не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года.

21.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ужесточить выдачу оружия россиянам требует депутат Яровая

Охота — распространенное хобби

Для россиян с 18 до 21 года предлагают ввести специальный порядок получения лицензии на приобретение оружия. Законопроект об этом подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, специальный порядок коснется лиц, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. От тех, кто уже имеет разрешение на оружие, нововведение не потребует дополнительных действий.

Специальный порядок предполагается как для получения охотничьего билета, так и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Согласно инициативе, появятся три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для этой возрастной категории. Кандидатам нужно будет предоставить справку и характеристику с места работы.

Дополнительная информация нужна для выявления обстоятельств, которые могут иметь существенное значение в установлении целей на приобретение оружия и предупреждении противоправных деяний, пояснила зампред Госдумы.

Также потребуется справка о доходах, копия налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. В качестве такого документа может выступать, гарантийное письмо от родителей. Сведения о доходах, как объяснила Яровая, направлены на выявление финансовых источников на покупку оружия. Придется также пройти собеседование. Оно будет проводиться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, то есть Росгвардией.

Законопроект не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года. По словам Яровой, законопроект уже был поддержан руководством профильных комитетов Госдумы и направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия».

Ранее повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года предложила Росгвардия. Об этом было объявлено 15 ноября – после того, как в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы, созданной после трагедии в Керчи. Группа занимается анализом и совершенствованием законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контролем за оборотом оружия. Отмечалось, что сейчас оружием владеют около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Всего в стране более 4 миллионов владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Напомним, что студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате погибли 20 человек, пострадали — более 50.

Источник: РГ


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