Россия проиграла Корее в борьбе за пост главы Интерпола

Члены генеральной ассамблеи Интерпола избрали новым президентом Международной организации уголовной полиции представителя Южной Кореи Ким Чен Яна. Соответствующее сообщение размещено в официальном Twitter организации.

После исчезновения бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя и его отставки Ким Чен Ян исполнял обязанности главы организации. «Ким Чен Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола», — говорится в микроблоге организации.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.