Цены на нефть обвалились

Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.
Кроме того, падение во вторник усилилось из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники на рынке.
Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники.
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени подорожали на $1,05 (1,68%) — до $63,53 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на $4,26 (6,38%) и составляла на закрытие $62,53 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,96 (1,8%) — до $54,39 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $3,77 (6,59%), завершив торги на отметке $53,43 за баррель.
Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия «реагирует» на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.
Определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября.
Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения запасов на 3,45 млн баррелей.
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От редакции:
Все из-за Трампа?
Нет, господа, Трамп не всесилен…
Для справки: США добывают около 12 млн бочек в сутки, Саудиты 11, РФ 11.
Общая добыча 110.
КАК можно Трампу, или Саудитам, или РФ в одиночку или вдвоем устанавливать цены на нефть при том, что игроков более сотни, и три крупнейших из них добывают только 30% общей добычи?
Кстати, весь ОПЕК во главе с Саудитами также имеет порядка 30% добычи.
Это для конспирологов сладкая тема, кто, когда и почему опустил или поднял мировые цены на нефть.
Адекватные люди должны понимать, что цены складываются под воздействием такого кол-ва факторов, что просчитать, а тем более управлять этим невозможно.
Впрочем, это не отменяет того факта, что в условиях сверхвысоких цен на нефть США удвоили свою добычу (сланец вновь рентабелен) чем увеличили предложение на рынке, что в свою очередь является фактором давящим на цены вниз.
Не болейте конспирологией, получайте неидеологизированную информацию и учитесь думать ГОЛОВОЙ.
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вот те на — щас следом цена на бенз «обвалиться» должна
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Дааа ждём снижение стоимости бензина и дт.
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