Занятия по гостайне введут в российской армии
Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска
Лжемагов и экстрассенсов внесут в единый реестр
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Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска
Необходимо квалифицировать колдунов и экстрасенсов.
Россия.
21 век.
Председатель комиссии столичного парламента.
Трезвый.
Патриот, человек с сердечком и другие местные тролли!
Вы работаете в поте лица вот на ЭТО в числе прочего.
Убейтесь об стену, ведь ваша вина в этом средневековье очень значительна.
Остальным-адекватным—— вы ЕЩЕ что то хорошего ждете от этой страны?
Серьезно?
Мага сертифицированного на вас нет
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Дядя пересмотрел Грендевальда.
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Трезвый? А кокс из южной америки для кого везли тогда?
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Чувствуется, что господин Антон Палеев, сам является личностью мутной, ибо предлагать создать список ЛЖЕ магов и экстрасенсов весьма странная инициатива, как будто есть не лже маги и экстрасенсы
Проблема конечно же есть, рынок «магических услуг» богат предложениями и аферисты гребут бабло лопатами, но, тут возникает больше вопросов к людям, что пользуются их «слугами», это расплата за невежество.
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