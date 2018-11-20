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Лжемагов и экстрассенсов внесут в единый реестр

Список колдунов-аферистов позволит дать правовую оценку их действиям.

20.11.2018 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Лжемагов и экстрассенсов внесут в единый реестр

В столице очень много колдунов и магов

Председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. Об этом 20 ноября сообщает «Москва 24».

По его словам, в столице очень много колдунов и магов, для которых необходимо создать квалифицированную ассоциацию, которая в Сети сможет давать оценку их работе.

Палеев также отметил, что реестр колдунов-аферистов позволит дать правовую оценку их действиям.

1 октября сообщалось, что в Москве планируют открыть местный Хогвартс. В нем будут организованы курсы по магической защите для бизнесменов и политиков. Хогвартс — вымышленная школа волшебников из вселенной «Гарри Поттера».

Источник: iz.ru


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(4) Комментариев

  1. Вадим

    Необходимо квалифицировать колдунов и экстрасенсов.
    Россия.
    21 век.
    Председатель комиссии столичного парламента.
    Трезвый.

    Патриот, человек с сердечком и другие местные тролли!
    Вы работаете в поте лица вот на ЭТО в числе прочего.
    Убейтесь об стену, ведь ваша вина в этом средневековье очень значительна.

    Остальным-адекватным—— вы ЕЩЕ что то хорошего ждете от этой страны?
    Серьезно?
    Мага сертифицированного на вас нет *CRAZY* :-/ :-|

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  2. Поросёнок Пётр

    Чувствуется, что господин Антон Палеев, сам является личностью мутной, ибо предлагать создать список ЛЖЕ магов и экстрасенсов весьма странная инициатива, как будто есть не лже маги и экстрасенсы *UNKNOWN*
    Проблема конечно же есть, рынок «магических услуг» богат предложениями и аферисты гребут бабло лопатами, но, тут возникает больше вопросов к людям, что пользуются их «слугами», это расплата за невежество. ;)

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