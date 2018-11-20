Банк Акцепт снижает комиссию за переводы!

Также с 9 ноября появилась возможность совершать переводы с карты на карту по номеру карты в Интернет-банке для частных лиц. Услуга доступна в разделе «Новый платеж или перевод» при входе в Интернет-банк через web-версию сайта банка «Акцепт» – «Вход в Интернет-банк». Комиссия составит 1% от суммы перевода на карты любых банков.

Минимальная сумма комиссии для совершения указанных переводов 50 рублей.

19.11.18

www.akcept.ru