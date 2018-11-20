Пять иностранцев-нелегалов выдворили из Бердска

Поступило 397 сообщений о происшествиях на прошлой неделе в отдел МВД по Бердску. Из них 14 — преступления. Девять раскрыты, пять, хищение личного имущества граждан, остались нераскрытыми, сообщил на совещании чиновников 19 ноября начальник бердского ОМВД Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



В отдел были доставлены 38 нарушителей. На всех составлены административные протоколы.

В ходе мероприятий «Нелегальный мигрант» составлены пять административных протоколов. Пять нелегалов выдворены из Бердска.

Тяжких и особо тяжких преступлений за неделю зарегистрировано не было, отметил Соколов.