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Войну расхитителям электроэнергии объявили в Бердске

Сотрудники РЭС устанавливают выносные приборы учета, которые дистанционно меряют нагрузки на сети.

20.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Войну расхитителям электроэнергии объявили в Бердске

В Бердске немало потребителей, нелегально подключающихся к электроэнергии

Выявляют жителей частного сектора, незаконно подключившихся к электроэнергии, две бригады РЭС в Бердске.

— Сезонное увеличение нагрузок происходит постоянно. Сегодня в частный сектор направлены пять человек, которые обойдут дома, посмотрят, в каком состоянии находятся приборы учета. По итогам будут установлены выносные специализированные приборы учета, которые дистанционно меряют нагрузки, — доложил на аппаратном совещании 19 ноября замначальника бердского участка РЭС Сергей Леонтьев.

Одного абонента, незаконно подключившегося к электросетям, уже выявили, отметил Леонтьев.

Мэр Евгений Шестернин предложил всему городу представить фамилии людей, которые имеют привычку несанкционированно подключаться к электроэнергии.


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