Войну расхитителям электроэнергии объявили в Бердске

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США голосуют против россиянина в должности главы Интерпола
Защитят от вандалов щиты на аллее Славы рядом с McDonald’s в Бердске
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