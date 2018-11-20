Войну расхитителям электроэнергии объявили в Бердске

Выявляют жителей частного сектора, незаконно подключившихся к электроэнергии, две бригады РЭС в Бердске.

— Сезонное увеличение нагрузок происходит постоянно. Сегодня в частный сектор направлены пять человек, которые обойдут дома, посмотрят, в каком состоянии находятся приборы учета. По итогам будут установлены выносные специализированные приборы учета, которые дистанционно меряют нагрузки, — доложил на аппаратном совещании 19 ноября замначальника бердского участка РЭС Сергей Леонтьев.

Одного абонента, незаконно подключившегося к электросетям, уже выявили, отметил Леонтьев.

Мэр Евгений Шестернин предложил всему городу представить фамилии людей, которые имеют привычку несанкционированно подключаться к электроэнергии.