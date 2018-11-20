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СМИ: сильный пол в России — женщины, а не мужчины

Российские мужчины, как полагает издание, падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех.

20.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
СМИ: сильный пол в России женщины, а не мужчины

«Сильным полом» назвал россиянок немецкий журнал

Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа российских женщин позволяют прийти к выводу, что именно они представляют собой «сильный пол» в России, об этом говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Как пишут авторы статьи, женщина в России вынуждена быть сильной, однако точки зрения на этот вопрос различаются. По их мнению, понятно лишь то, что условия жизни в России сложны.

Российские мужчины, как полагает издание, падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех. А присущий россиянкам здоровый образ жизни позволяет им быть сильными, считают авторы статьи.

При этом женщинам в России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт, полагает журнал. Кроме того, они соблюдают традиции и дорожат семейными ценностями, борются за свои права, а также упорно отстаивают все, что важно для семьи, что также делает их такими сильными личностями.
Безусловно, российские женщины не всегда с блеском устраняют любые жизненные неприятности. Однако следует признать, что тенденция очевидна: россиянки бьются стойко и решают проблемы с полной самоотдачей, заключает Eurasisches Mаgazin.

Ранее шведская журналистка Элин Йонссон в своей статье для телевещательной организации SVT назвала российских мужчин «слабыми», заявив, что мужчинам в России, «искалеченным» историей страны и «ослабшим», прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским женщинам.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Последняя стадия пошла чтобы не было бунтов,чего так боится партия :-D Унизить всяко разно мужиков.Но еще в свое время Маршал Жуков говорил,не буди русского медведя(мужик),а то потом не остановишь. :-D :-D :-D

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