СМИ: сильный пол в России — женщины, а не мужчины

Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа российских женщин позволяют прийти к выводу, что именно они представляют собой «сильный пол» в России, об этом говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.
Как пишут авторы статьи, женщина в России вынуждена быть сильной, однако точки зрения на этот вопрос различаются. По их мнению, понятно лишь то, что условия жизни в России сложны.
Российские мужчины, как полагает издание, падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех. А присущий россиянкам здоровый образ жизни позволяет им быть сильными, считают авторы статьи.
При этом женщинам в России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт, полагает журнал. Кроме того, они соблюдают традиции и дорожат семейными ценностями, борются за свои права, а также упорно отстаивают все, что важно для семьи, что также делает их такими сильными личностями.
Безусловно, российские женщины не всегда с блеском устраняют любые жизненные неприятности. Однако следует признать, что тенденция очевидна: россиянки бьются стойко и решают проблемы с полной самоотдачей, заключает Eurasisches Mаgazin.
Ранее шведская журналистка Элин Йонссон в своей статье для телевещательной организации SVT назвала российских мужчин «слабыми», заявив, что мужчинам в России, «искалеченным» историей страны и «ослабшим», прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским женщинам.
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Последняя стадия пошла чтобы не было бунтов,чего так боится партия Унизить всяко разно мужиков.Но еще в свое время Маршал Жуков говорил,не буди русского медведя(мужик),а то потом не остановишь.
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