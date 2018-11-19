Храм культуры отметил юбилей: ГДК Бердска исполнилось 60 лет!

16 ноября в Городском доме культуры прошли торжества по случаю 60-летия ГДК Бердска. Юбилей — это не просто знаменательная дата, это возможность вспомнить тех, кто стоял у истоков и поблагодарить тех, кто сейчас ежедневно делает жизнь города ярче и радостнее. Городские праздники, фестивали, конкурсы… Сложно представить, какова была бы жизнь бердчан без Дома культуры.

Он распахнул свои гостеприимные двери в 1958 году. Его открытие было приурочено к празднованию 41-й годовщины Октябрьской революции. C тех пор ГДК стал одной из ведущих организаций, несущих культуру в массы.

Сегодня творческий состав Городского дома культуры объединяет 13 творческих коллективов художественной самодеятельности. Некоторые из них занесены в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» и на Доску почета Бердска. Сообщество креативных людей пополняется молодыми специалистами, появляются новые творческие объединения. Один из недавно созданных коллективов — эстрадный ансамбль — встречал гостей в фойе чарующими звуками музыки. Под его звуки гости, пообщавшись в неформальной обстановке, спешили в большой красивый зал.

Поздравления и подарки работники Дома культуры принимали в этот вечер от первых лиц города и именитых гостей.

Автор видео Елена Белоусова



Евгений Шестернин в приветственном слове заметил, что Дом культуры принято называть храмом культуры. Это высокое, духовное, красивое и вечное. Мэр Бердска пожелал любви и тепла, уюта ГДК, а его хозяйке Елене Исламовой вручил букет цветов и почетную грамоту.

Председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин, поздравляя юбиляров, высказал уверенность, что Дворец культуры «Родина» и Городской дом культуры прославляют Бердск, Новосибирскую область и Россию.

За многолетнюю работу и организацию культурно-массовых мероприятий виновники торжества под бурные аплодисменты зала получили почетные грамоты и благодарности.

— Трудно представить без вашего участия, без вашей организации любой праздник. Вы никогда не жалуетесь, потому что ваша работа — это любовь всей вашей жизни. Работая в Городском доме культуры вы знаете, что это ваш дом, где есть тепло и сердечность. И это культура, которая должна приумножать, созидать и сохранять традиции, — призналась помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Зои Родиной Татьяна Пучкова.

Она поблагодарила коллектив за работу и поддержку всех поколений, за единение молодежи и ветеранов о от имени Зои Родиной и от себя лично поздравила с замечательным юбилеем, пожелала и дальше прославлять Дом культуры и самого большого развития.

Жизнь ГДК — это непрерывный творческий процесс, это полет вдохновения, который через талант и упорство превращается в непревзойденное мастерство. Его демонстрировали коллективы ДК.

Директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества Людмила Жиганова озвучила, что в это время в Санкт-Петербурге проходит международный культурный форум, где министерством культуры России были определены регионы-лидеры по развитию культуры. В топ-10 вошла Новосибирская область. Министр в своей речи подчеркнул, что эта заслуга не только профессионального искусства, но и народного творчества. И от себя Жиганова добавила, что заслуга Городского дома культуры возглавляемого Еленой Исламовой, в этом тоже есть.

Автор видео Елена Белоусова



Яркие танцы, задушевные песни от тех, кто каждый день вкладывает частичку души в свое дело и дарит радость людям, стали главным украшением торжества.

Праздник удался! Гости уходили с улыбками на лицах и отличным настроением.

“Курьер. Среда .Бердск» спросил у горожан, что в их жизни значит ГДК.

Татьяна Юдинцева, директор детской художественной школы «Весна»:

— Городской дом культуры — это уютный дом, где гостеприимно, где весело. Постоянно звучат голоса, исполняются танцы детские и взрослого поколения. Я желаю творческого полета, здоровья, благополучия и погоды в доме.

Нина Горелухина, экономист:

— Городской дом культуры для меня — это самый главный культурный центр в Бердске. Он всегда был заполнен до отказа. Мне нравится, что он развивается, что здесь много детей занимают себя в замечательных танцевальных ансамблях. Здорово, что пожилые с удовольствием ходят. Я с удовольствием посещаю концерты и спектакли. Я желаю коллективу успехов и дальнейшего развития , чтобы он оставался культурным центром нашего города.

Евгений Карпов, начальник кадровой и воспитательной работы 5 отряда федеральной противопожарной службы по Новосибирской области:

— Ровно 25 лет назад под руководством молодых красивых девушек из ГДК наш 5 отряд занял первое место в смотре художественной самодеятельности. С того времени у нас продолжается дружба и сотрудничество. Здесь мы проводим различные мероприятия воспитательного характера, смотры художественной самодеятельности. Здесь наших детей приобщают к культуре. Сотрудникам Городского дома культуры желаю счастья, здоровья, удачи и творческих успехов.