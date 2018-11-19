По суду запрещает игру о терактах в школе прокуратура Ульяновской области

Прокуратура Ульяновской области пресекает проявления угрозы жизни и здоровью детей в сети Интернет, сообщили в ведомстве сегодня, 19 ноября, на сайте ведомства.

Прокуратура Павловского района Ульяновской области в ходе проверки по противодействию терроризму и экстремизму установила, что на страницах сайта «i…-m…n…/v…-…» размещена интернет-игра, сутью которой является совершение теракта в образовательной организации и убийство максимального количества учеников и педагогов.

Вход на страницы данного интернет-ресурса является свободным, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, отметили в облпрокуратуре.

Вместе с тем реализация указанных сведений не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей.

В этой связи прокурор Павловского района Ульяновской области направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах названного интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

После вынесения и вступления в силу соответствующего решения его копия будет направлена в Роскомнадзор для включения указателей страниц этих сайтов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».