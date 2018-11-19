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Фото: Милый котик ищет дом

Для профилактики обработан от паразитов. Отдается только внимательным и ласковым людям с надлежащим уходом (прививки, кастрация).

19.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:
Милый котик (3 месяца) ищет добрый и заботливый дом. Очень озорной и игривый. Был подкинут в подъезд. Уже был на приеме ветеринара, он чистый и здоровый. Для профилактики обработан от паразитов. Отдается только внимательным и ласковым людям с надлежащим уходом (прививки, кастрация).

Фото: Милый котик ищет дом


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