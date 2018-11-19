Фото: Милый котик ищет дом

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаМилый котик (3 месяца) ищет добрый и заботливый дом. Очень озорной и игривый. Был подкинут в подъезд. Уже был на приеме ветеринара, он чистый и здоровый. Для профилактики обработан от паразитов. Отдается только внимательным и ласковым людям с надлежащим уходом (прививки, кастрация).