В пробке из-за ДТП стоит трасса Р-256 в Бердске

Днем 19 ноября пробка на бердском участке трассы Р-256 растянулась на несколько километров — от Нового поселка до моста через Бердский залив — в направлении Новосибирска.

Виной тому, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, ДТП, случившееся около 15.00 на повороте из Нового поселка на «Чуйский тракт». Столкнулись легковая иномарка и грузовая газель.

Проезжающие автомобилисты полагают, что иномарка поворачивала в Новый поселок, а «газель» ее не пропустила. На отечественном авто следы аварии не очень заметны, а иномарка серьезно разбила «морду». Осколки разбросаны по асфальту на несколько метров. О пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

В 16.00 попавшие в ДТП все еще ждут сотрудников ГИБДД. А автомобилисты, направляющиеся в сторону Новосибирска, ждут в пробке — когда она «рассосется».