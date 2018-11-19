Весь пьедестал почета первенства по рукопашному бою заняли бойцы из Бердска

18 ноября в р. п.Линево состоялось открытое первенство Искитимского района по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из разных клубов Новосибирской области: Чик, Обь, Криводановка, Новосибирск, Черепаново, Искитим, Линево и Бердск.

Спортсмены спортивного клуба смешанных единоборств «Бердск» в составе 12 человек приняли участие в данных соревнованиях и показали хорошие поединки, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

1-места:

Батаев Эмзар

Потапов Савелий

Просветов Дмитрий (награжден кубком «За самый быстрый бой»)

Шишкин Даниил

Устинов Иван

2-места

Меняйлов Даниил

Старцов Иван

Вагайцев Кирилл

Курбанов Руслан

3- места

Нагорный Кирилл

Гладких Александр

Бизюков Кирилл

В командном зачете команда СК «Бердск» заняла 3 общекомандное место. Тренируются все спортсмены на базе 10 школы «Пересвет» под руководством тренера Дмитрия Тараторина.