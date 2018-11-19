Ходи, Россия: скандинавской ходьбой пошла Новосибирская область

Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Новосибирск!» прошел в Новосибирской области в рамках Всероссийской акции «Ходи, Россия!» 17 ноября. Для новосибирцев мастер-классы провели председатель президиума Добровольного физкультурного союза, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Слуцкая и основатель скандинавской ходьбы, финский лыжник Марко Кантанева.
«Скандинавская ходьба – это путь к здоровью, а значит путь к успеху. Развитие этого спортивного направление важно, ведь оно объединяет людей, дает возможность проявить физическую активность, улучшить свое здоровье и провести время с пользой и интересом. От имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова я поздравляю вас с праздником физкультуры, спорта и здоровья», – обратился к участникам фестиваля министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Фестиваль прошел в Центральном парке культуры и отдыха, сообщили в региональном правительстве. Среди направлений мастер-классов – скандинавская ходьба для людей с диабетом, спортивная и силовая скандинавская ходьба для тех, кому интересны участие в соревнованиях на скорость и силовые тренировки, групповые занятия.
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