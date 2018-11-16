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На 30 тыс. рублей оштрафуют за плохую уборку снега в Бердске

Бердчане могут могут взять на заметку правила благоустройства города и сверять с ними качество уборки своих дворов.(ПРАВИЛА)

16.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

На 30 тыс. рублей оштрафуют за плохую уборку снега в Бердске

Бердск завален снегом

Мэрия Бердска напоминает правила благоустройства на территории города, утверждённые решением Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 №172.

Ответственные лица обязаны:
— производить уборку территорий в период снегопада с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см;

— снег, сколы наледи и льда сдвигать на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формировать в кучи и валы и должны вывозить в снегоотвалы в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки. Запрещается складирование снега на асфальтированных территориях, местах для стоянки транспортных средств и газонах с высотой вала более 1,0 метра;
— своевременно очищать крыши, козырьки, карнизы, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи;
— немедленно вывозить в снегоотвал сброшенный с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снег и наледь;
— обеспечение в зимнее время на входах в здания, помещения массового посещения наличие покрытий, предотвращающих скольжение, а также своевременное удаление обледенений, обработку прилегающей территории противогололедными материалами;
— запрещается выталкивание снега на проезжую часть городских дорог.

Неисполнение в полном объеме Правил благоустройства, в установленные сроки, влечет за собой наложение штрафных санкций в размерах, предусмотренных Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99 — ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», а именно, статья 8.22. «Нарушение иных требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства».

Нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных настоящей главой, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
— на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.


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