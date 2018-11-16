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Субсидии ЖКХ: Долги по коммуналке доказывать не обязательно

С 2021 года этим займется уполномоченный орган. Россияне не будут отвечать за ошибки управляющих компаний.

16.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Субсидии ЖКХ: Долги по коммуналке доказывать не обязательно

Слоган конференции «ЖКХ меняется»

Государственная Дума Российской Федерации единогласно приняла закон, упрощающий механизм получения субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг и освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКУ.

Теперь проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, сообщили в Госжилинспекции Новосибирской области.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся долгах. Люди вынуждены доказывать отсутствие задолженности», ‑ отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.

Вступление закона в силу планируется с 1 января 2021 года. Такая задержка связана с тем, что для проверки наличия задолженности используется система ГИС ЖКХ, и на доработку системы потребуется некоторое время.

Как получить субсидию на услуги ЖКХ, подробно сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

 


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