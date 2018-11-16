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Неизлечимо больным окажут медпомощь на дому или в дневном стационаре

В соответствии с требованиями ВОЗ новый законопроект расширяет понятие «паллиативная помощь».

16.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Неизлечимо больным окажут медпомощь на дому или в дневном стационаре
Паллиативную помощь безнадежно больные пациенты смогут получать не только в специальных учреждениях — хосписах, паллиативных отделениях стационаров, но также в дневных стационарах по месту жительства и на дому. Это предусмотрено поправками в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подготовленными министерством здравоохранения. Сегодня его глава Вероника Скворцова представила законопроект, касающийся вопросов оказания паллиативной медицинской помощи, на заседании Правительства РФ.

В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения законопроект расширяет понятие «паллиативная медицинская помощь» и уточняет порядок ее оказания неизлечимо больным, пояснили в Минздраве. Причем речь идет не только о медицинских действиях, направленных на облегчение страданий больного, но и социальной поддержке. В законопроекте уточняется, что паллиативная помощь — это комплекс действий, включающий: медицинское вмешательство, действия психологического характера по уходу, направленные на улучшение качества жизни, избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания всеми возможными средствами, включая применение наркотических или психотропных лекарств.
Оговаривается возможность оказания паллиативной помощи как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях стационара. При этом при оказании паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара граждане также будут обеспечиваться лекарствами в рамках программы госгарантий, то есть бесплатно.

Законопроект также прописывает, как будут взаимодействовать медработники и работники социального обслуживания, а также благотворительные фонды и некоммерческие организации.

Источник: РГ


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