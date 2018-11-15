Снежный фаллос: Признал уникальной жалобу о разглашении персональных данных прокурор Бердска

Учитель ОБЖ бердской школы №12 Сергей Зотев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что отнес заявление о разглашении его персональных данных в прокуратуру сегодня, 15 ноября.

-Мне сказали, что в течение трех дней мне позвонят и скажут, кто будет вести мое дело. Буду ждать звонка, — сообщил Сергей Дмитриевич.

Прокурор Бердска Роман Сивак подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что заявление от Зотева поступило.

-Да, такое заявление есть. Будем выяснять, есть ли такой факт и кто допустил разглашение персональных данных. Жалоба такого характера — это большая редкость в Бердске, — констатировал Роман Сивак.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 8 ноября учитель ОБЖ школы №12 Сергей Зотев сообщил в полицию о преступлении — неизвестные подростки слепили из снега мужской половой орган на территории школы. Сергей Дмитриевич сделал замечание ребятишкам, однако реакции не последовало.

-Когда они ушли, я скульптуру эту разрушил. У нас ведь дети начальных классов учатся. Зачем им это видеть? Теперь я опасаюсь за свою безопасность — фото с регистрацией сообщения о преступлении, на котором записаны мои персональные данные, стало доступно общественности. Начальник полиции так и не вышел на связь, «отфутболил» меня руками оперуполномоченного, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Зотев.

Получить оперативный комментарий от начальника полиции Владимира Соколова редакции «Курьер. Среда. Бердск» не удается — он не берет трубку.

А вот в пресс-службе полиции по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» обещали прокомментировать ситуацию и рассказать, будет ли инициирована служебная проверка в отношении полицейских Бердска, но по письменному запросу. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в главное управление МВД по Новосибирской области.

Справка:

УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации —

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия, —

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.