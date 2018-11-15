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За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

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За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

10-классники мелом сделали надпись на доске. Учитель истории заявила, что в класс нагряну ли бы «телохранители Путина», если бы она заявила в полицию.(ВИДЕО)

15.11.2018 Фото: Соцсети 6 коммент.
 
 

За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

Учитель истории

В Красноярском крае школьники написали на доске оскорбление в адрес президента. Учительница заявила, что за это в советское время их ждал бы расстрел.

Инцидент произошел в школе №20 п. Таёжный Богучанского района Красноярского края. Видео «разбора полетов» опубликовал в сети один из учеников, передает ТВК6.

Сообщается, что на перемене ученики 10 «А» класса сделали мелом надпись на доске. Это увидела учительница истории и обществознания.

Она заявила ученикам, что в советское время их ждал бы расстрел за такой поступок, а сейчас к ним могли нагрянуть «телохранители Путина», если бы об этом она рассказала в полицию.

«Еще раз повторяю: если бы я только пустила в ход вот это все и вызвала полицию… Это я не стала просто навлекать позор на школу. Уговорили меня вчера, хотя человек восемь учителей скверно говорят о поведении в вашем классе, а из-за поведения опустилась и успеваемость. Еще раз говорю: благодарите, что я не раскрутила это дело», – сообщила педагог.

 


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(6) Комментариев

  1. Вадим

    Можно бабушку вытащить из совка..
    Совок из бабушки вытащить невозможно…
    Сталинизм головного мозга неизлечим. (путинизм головного мозга-начальная стадия этого неизлечимого заболевания)

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  2. Аноним

    нвр : никакого почтения ) это у молодежи все чаще замечаю …
    есть даже небольшой ролик Бориса Кагарлицкого под названием Разочарование в Путине :
    https://www.youtube.com/watch?v=USirtMLwWeg
    комменты под роликом доставляют…
    зря президент затеял эту пенсионную реформу, ох, зря..

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  3. Аноним

    Позор этой бабушке :-! Полицай блин ;)

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  4. zizou

    60 лет работает… в 22 года закончила институт + 60 = 82 года ей??? или «учитель» вруша, или почему она работает, у молодых рабочее место отбирает??? пусть идёт живёт на пенсию, которую ей любимый Путин назначил.

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  5. Kronverk5

    Лично я ничего крамольного в словах этой училки не услышал. Учителя для того и существуют, что бы учить и воспитывать молодняк. В 1978 году в 12 школе во время генеральной уборки один дсятиклассник прикалывался над бюстом Ленина. Было и смешно, и в то же время глупо. Обычно тупость проходит к 25-35 годам.

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