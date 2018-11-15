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За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске
Можно бабушку вытащить из совка..
Совок из бабушки вытащить невозможно…
Сталинизм головного мозга неизлечим. (путинизм головного мозга-начальная стадия этого неизлечимого заболевания)
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нвр : никакого почтения ) это у молодежи все чаще замечаю …
есть даже небольшой ролик Бориса Кагарлицкого под названием Разочарование в Путине :
https://www.youtube.com/watch?v=USirtMLwWeg
комменты под роликом доставляют…
зря президент затеял эту пенсионную реформу, ох, зря..
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Позор этой бабушке Полицай блин
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60 лет работает… в 22 года закончила институт + 60 = 82 года ей??? или «учитель» вруша, или почему она работает, у молодых рабочее место отбирает??? пусть идёт живёт на пенсию, которую ей любимый Путин назначил.
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Лично я ничего крамольного в словах этой училки не услышал. Учителя для того и существуют, что бы учить и воспитывать молодняк. В 1978 году в 12 школе во время генеральной уборки один дсятиклассник прикалывался над бюстом Ленина. Было и смешно, и в то же время глупо. Обычно тупость проходит к 25-35 годам.
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То есть вы еще не достигли 25-35 лет?
Увы…
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