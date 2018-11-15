За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

В Красноярском крае школьники написали на доске оскорбление в адрес президента. Учительница заявила, что за это в советское время их ждал бы расстрел.

Инцидент произошел в школе №20 п. Таёжный Богучанского района Красноярского края. Видео «разбора полетов» опубликовал в сети один из учеников, передает ТВК6.

Сообщается, что на перемене ученики 10 «А» класса сделали мелом надпись на доске. Это увидела учительница истории и обществознания.

Она заявила ученикам, что в советское время их ждал бы расстрел за такой поступок, а сейчас к ним могли нагрянуть «телохранители Путина», если бы об этом она рассказала в полицию.

«Еще раз повторяю: если бы я только пустила в ход вот это все и вызвала полицию… Это я не стала просто навлекать позор на школу. Уговорили меня вчера, хотя человек восемь учителей скверно говорят о поведении в вашем классе, а из-за поведения опустилась и успеваемость. Еще раз говорю: благодарите, что я не раскрутила это дело», – сообщила педагог.