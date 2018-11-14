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Где любители волейбола собираются в Бердске? Просто поиграть?

Подскажите, можно ли в выходные где-нибудь поиграть в волейбол?

14.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Игрок:
Уважаемые жители Бердска, подскажите, можно ли в выходные где-нибудь поиграть в волейбол? Не профессионально, а так просто, может, где-то любители собираются?


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