Один вывод — настоящих буйных мало вот и нету вожаков: был бензин по 44 — стал по 47

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПо телезомби везде кричат цены на ГСМ затормозили в России, а вот бедный народ Украины страдает и от повышения цены на ГАЗ и ГСМ. Сегодня заправлялся на Газпромнефти — ДТ (на АЗС самообслуживания 46,80) там, где работают операторы — 47,80. Хотя еще вчера цена была — 44,50 и 45,30 соответственно. Даже знаю оправдание — это зимнее завезли. Но в том году зимнее подняли, а на летнее и не опустили. Один вывод — настоящих буйных мало вот и нету вожаков. Или иных уж нет, а те далече.