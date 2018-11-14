Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 14 ноября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №42/2018.

В номере вы прочтете:

1. Пассажир мерз 40 минут в ожидании маршрутки в Бердске.

2. Комплексный центр соцобслуживания переезжает в здание бизнесмена Голубева, а старое отдает ему.

3. Нацистское приветствие скандировали в центре Бердска.

4. В многострадальный Юго-Западный микрорайон дали газ.

5. Вывоз мусора по-новому: за 6 литров отходов в день будет платить каждый житель Бердска.

6. Поднять тариф для местного бизнеса требуют депутаты Бердска.

7. За сырую запеканку Роспотребнадзор на 30 тыс. рублей оштрафовал школу №12 в Бердске.

8. Зюганов наградил орденами экс-мэра Бердска Илью Потапова и его бывшего зама Владимира Мухамедова.

9. Депутаты попросят прокурора проверить соблюдение законности в ЖКХ Бердска.

10. Ветошью и бетоном забили канализацию в поселке Светлом.

11. Проект «Победители». Бердчанин Виктор Сахаров с войны носит в себе осколок от снаряда.

12. Чудом сохранившуюся кинохронику о советском Бердске показали в музее БРЗ.

13. Вице-мэр ответил на вопросы бердчан: Власти стыдно за кладбищенскую дорогу.

14. От непогоды спасет новая остановка «Универмаг».

15. Когда болят суставы.

На обложке — Вывоз мусора: 6 литров в сутки оплатит каждый.

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