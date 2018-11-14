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Обыскали всю округу: потерялась кошка камышового окраса

Пожалуйста, если что-то знаете о кошке, позвоните т. 8-923-226-20-08

14.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость:
На мкр-не Молодежный 12 ноября потерялась кошка камышового окраса, хозяева очень переживают, обыскали всю округу. Пожалуйста, если что-то знаете о кошке, позвоните т. 8-923-226-20-08


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