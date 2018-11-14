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В деле об убийстве Игоря Талькова через 27 лет появились новые обстоятельства

Признанный причастным к убийству певца его бывший директор Шляфман эмигрировал в Израиль. Теперь потерпевшей признана вдова Талькова.

14.11.2018 Фото: my-fine.com Нет комментариев
 
В деле об убийстве Игоря Талькова через 27 лет появились новые обстоятельства

Игорь Тальков

В Санкт-Петербурге потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по факту убийства певца Игоря Талькова, признана его вдова, сообщили в следственном комитете.

13 ноября управление СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б,д» ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» певца Игоря Талькова.

В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана (бывший директор певца) в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления предусмотренного ст. 106 УК РСФСР, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в государство Израиль.

19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановлено на основании п.1 ч.1 ст. 195 УПК РСФСР (в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание).

Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова.

В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ. Расследование продолжается.


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