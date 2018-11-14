Повысили на 3 рубля проезд в автобусе в Новосибирской области

Тарифные решения были приняты на основе тщательной экономической экспертизы, в результате которой первоначальные предложения перевозчиков, предусматривающие установление более высоких тарифов, скорректированы. Об этом 13 ноября сообщили в правительстве Новосибирской области.

На заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, состоявшемся 13 ноября, был рассмотрен вопрос по пересмотру тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном.

Департамент по тарифам Новосибирской области завершил экспертизу обосновывающих документов по пересмотру тарифов в общественном транспорте, предоставленных перевозчиками. В рамках экспертизы была проведена проверка экономической обоснованности расходов по статьям затрат, объема перевозок пассажиров, анализ бухгалтерской и статистической отчетности и оценка финансово-хозяйственной деятельности перевозчиков общественного транспорта. Экспертное заключение было предоставлено на рассмотрение правления департамента, которое утвердило новые тарифы.

Тариф на проезд в городском электрическом транспорте установлен в размере 21 рубля, в автобусах и метрополитене – в размере 22 рублей.

Новые размеры тарифов начнут применяться с 1 декабря 2018 года.

Как отметил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, тарифные решения были приняты правлением департамента на основе экономической экспертизы, в результате которой были скорректированы первоначальные предложения перевозчиков общественного транспорта, предусматривающие установление более высоких тарифов.

Напомним, что тарифы на общественный транспорт в Новосибирской области не пересматривались с 2015 года. Рассмотрение вопроса об изменении тарифа было инициировано перевозчиками, выступившими с открытыми обращениями, которые получили поддержку мэрии Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские перевозчики и чиновники ратовали за повышение стоимости проезда, поскольку перевозка пассажиров становится убыточной. Соответственно увеличат стоимость проезда и частные перевозчики.