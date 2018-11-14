Выбирают из трех имен название аэропорту Толмачево в Новосибирске

Сформирован шорт-лист из имен трех выдающихся соотечественников, которые претендуют дополнить название аэропорта Толмачево в областном центре. Сейчас в рамках Общенационального конкурса «Великие имена России» жители региона могут принять участие в завершающем этапе и проголосовать за понравившиеся кандидатуры, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Как сообщила на пресс-конференции 13 ноября председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, шорт-лист включает в себя имена следующих новосибирцев: маршал авиации Александр Покрышкин, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов, известный советский российский кардиолог и кардиохирург Евгений Мешалкин. Галина Гриднева рассказала, что на стартовом этапе конкурса Общественной палатой региона и общественными организациями было организовано более 60 площадок для обсуждения и определения первоначального списка имен. Расширенный список включил в себя имена более 38 человек. Большинством голосов было отобрано 10 имен, из которых ВЦИОМ отобрал три имени.

Напомним, что Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал общественное обсуждение в рамках проекта «Великие имена России», подчеркнув, что в регионе много талантливых и знаменитых земляков, имена которых могли бы быть выбраны для участия в конкурсе.

В свою очередь, на пресс-конференции руководитель АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева отметила, что акция вызвала широкий общественный резонанс среди жителей Новосибирской области и в первую очередь – среди молодого поколения. «Огромная вовлеченность людей и активность жителей показала, что это действительно народный конкурс и народное голосование», – отметила она и уточнила, что бюджетных средств в связи с дополнительным названием аэропорта не потребуется.

Руководитель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Ломова сообщила, что волонтеры сразу подключились к информационной кампании данного проекта. «В наиболее оживленных местах города – аэропорт, железнодорожный вокзал, торговые центры – мы раздавали листовки и рассказывали о конкурсе. И сейчас на финальном этапе мы тоже будем принимать активное участие в работе», – отметила она.

Финальное голосование уже стартовало и продлится до 30 ноября. Голосование проходит на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»), по бесплатному телефону 8-800-707-93-17, а также с помощью заполнения анкеты, которую будут раздавать, в том числе, в самолетах и в аэропорту. Кроме того, анкета будет опубликована в газетах «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Итоги народного конкурса будут подведены 5 декабря. «Юридического переименования аэропорта Толмачево не будет, это будет дополнительное название», – подчеркнула Галина Гриднева.

Для справки

«Великие имена России» – масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Организаторы проекта Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.





