Сгорел частный дом в Бердске

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«Бронзу» всероссийского первенства завоевал боксер из Бердска
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
В деле об убийстве Игоря Талькова через 27 лет появились новые обстоятельства
Нянь и репетиторов первый год штрафовать за сокрытие доходов не будут
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