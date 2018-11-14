Сгорел частный дом в Бердске

Пожар произошел в частном доме Бердска во вторник, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

13 ноября в 8:12 в Бердске загорелся частный дом на ул. Искитимской. Огнем были повреждены стены внутри дома, потолок, мебель и домашние вещи. Пострадавших нет.

В 9:11 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установит дознание.