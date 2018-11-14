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Минздрав найдет замену 70% лекарств

Это позволит снизить закупочную цену. Сейчас только 16% лекарств на российском рынке могут быть признаны взаимозаменяемыми.

14.11.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Минздрав найдет замену 70% лекарств

Минздрав планирует до 2021 года в несколько раз увеличить долю взаимозаменяемых препаратов на российском рынке лекарств. Это позволит снизить расходы на их закупку более чем на 20% — об этом рассказала вчера глава ведомства Вероника Скворцова в ходе совещания у Владимира Путина. Новая инициатива ведомства связана с успехами бюджетной экономии по итогам информатизации лекарственных госзакупок. По данным “Ъ”, технически развивать информсистему продолжит «РТ-проектные технологии» — продление контракта с «дочкой» «Ростеха» обсуждается в правительстве.

Большая часть закупок лекарств в рамках информационной аналитической системы (ИАС) уже идет при помощи электронного каталога, что позволяет снижать цену закупок на 10–15%. Об этом вчера в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Напомним, с начала этого года госзакупки лекарственных препаратов проходят через информационную аналитическую систему, интегрированную с единой информсистемой госзакупок. Каталог препаратов позволяет структурировать все лекарства в однородные группы по трем критериям (международное непатентованное наименование, лекарственные формы и дозировка) и считает средневзвешенные цены на каждую однородную группу, которая доступна заказчику. Средневзвешенные цены сейчас могут рассчитываться для 3 тыс. однородных групп лекарственных препаратов.

«На 9 ноября число контрактов, обработанных в системе, превысило 506 тыс. на сумму более 501 млрд руб. Из них при помощи каталога описано 73% — 373 тыс. контрактов на сумму, превышающую 351 млрд руб.»,— сообщила министр. По ее словам, это позволило снизить цену на закупки лекарств в среднем на 10–15%. Новая версия программы, по ее словам, приведет к дальнейшему падению цен из-за учета дополнительных характеристик лекарств — эквивалентных лекарственных форм и единиц измерений дозировок, а также их взаимозаменяемости.

Сейчас, по данным Минздрава, только 16% лекарств на российском рынке могут быть признаны взаимозаменяемыми. Однако, по словам министра, до 2021 года ведомство совместно с ФАС утвердит методику расчета, которая позволит довести их долю до 60–70%. Сейчас Минздрав и ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости препаратов. Документ уже прошел согласование с ведомствами и на данный момент находится в правительстве. Как ранее поясняли в ФАС, документ предлагает до 31 декабря 2020 года установить взаимозаменяемость для 80% лекарственных препаратов, а для оставшихся 20% провести дополнительные исследования до конца 2021 года. По данным собеседника “Ъ”, знакомого с обсуждением вопроса в Белом доме, технически развивать электронные закупки лекарств продолжит «РТ-проектные технологии» — продление контракта с «дочкой» «Ростеха» сейчас обсуждается чиновниками.

Медицинские поставки — вторая по объему (после строительства) статья госрасходов при закупках. По данным Минэкономики, в 2017 году государство закупило лекарств и оборудования более чем на 600 млрд руб. Снижение цены на них стало важным инструментом экономии бюджета, особенно при росте цен на товары (подробнее см. “Ъ” от 3 октября).

Также, по словам министра, до 2020 года все российские регионы должны подключить местные системы для закупок и распределения лекарств для льготников в ИАС. В перспективе, после запуска системы маркировки лекарств, правительство сможет отслеживать весь путь препаратов от начала торгов до доставки пациентам. Это позволит вовремя использовать их излишки — так, недавно в Санкт-Петербурге пришлось утилизировать препараты для онкобольных на 130 млн руб.(подробнее см. “Ъ” от 12 июля).

Источник: Ъ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Дешевле не значит лучше, а совсем наоборот ;)

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  2. Аноним

    на кору дуба и подорожник :-D

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