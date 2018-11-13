КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ю квартиру в новом доме!!!
продам
Продам 1 комнатную квартиру
продам 89139897337 Анна
Продам 1 комнатную квартиру
Продам 1 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мужчины в России «ослабли»: сидят дома, жалеют себя и пьют

Доказывают разрушения домов пострадавшие от грунтовых вод в Бердске

Козак: цены на бензин стабилизировались

Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи

Штрафовать за отсутствие зимней резины не будут в России

До 219 знаков увеличился рекордный адрес жителей микрорайона-призрака в Бердске

Похищенного бизнесмена держали в заложниках и вымогали деньги в Бердске

Нефть марки Brent снизилась в цене до $69 за баррель

Шквалистый ветер сорвал крышу жилого дома в Бердске

Сын Солженицына возглавил Сибирскую генерирующую компанию

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Зеленый свет вашим желаниям!

Новые условия автокредита внедрил Банк Акцепт в городе Новосибирске.

13.11.2018 Нет комментариев
 
Зеленый свет вашим желаниям!

Теперь приобрести автомобиль с помощью кредитных средств Банка Акцепт можно не только в автосалоне, но и у физических лиц.
Условия автокредита на подержанные автомобили  очень лояльные. Первоначальный взнос должен быть не менее 30% от суммы кредита, сумма кредита от 200 тысяч до 1 млн. рублей. Кредит выдается на срок до 5 лет по ставке от 14,9% годовых. Минимальная ставка устанавливается при заключении договора личного страхования и договора КАСКО.
Можно приобрести новую машину в автосалоне  стоимостью до 2 млн. рублей по ставке 11,9% годовых при соблюдении тех же условий оформления договоров страхования.
Подробные условия узнавайте в офисах банка, на сайте www.akcept.ru или по телефону 8-800-100-27-37


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск» Мужчины в России «ослабли»: сидят дома, жалеют себя и пьют Доказывают разрушения домов пострадавшие от грунтовых вод в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика