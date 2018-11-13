Зеленый свет вашим желаниям!

Теперь приобрести автомобиль с помощью кредитных средств Банка Акцепт можно не только в автосалоне, но и у физических лиц.

Условия автокредита на подержанные автомобили очень лояльные. Первоначальный взнос должен быть не менее 30% от суммы кредита, сумма кредита от 200 тысяч до 1 млн. рублей. Кредит выдается на срок до 5 лет по ставке от 14,9% годовых. Минимальная ставка устанавливается при заключении договора личного страхования и договора КАСКО.

Можно приобрести новую машину в автосалоне стоимостью до 2 млн. рублей по ставке 11,9% годовых при соблюдении тех же условий оформления договоров страхования.

Подробные условия узнавайте в офисах банка, на сайте www.akcept.ru или по телефону 8-800-100-27-37