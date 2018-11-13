Банк Акцепт выдает кредиты населению по низким ставкам

Кредит выдается без обеспечения сроком до 5 лет, максимальная сумма составляет 300 тыс. рублей. Ставка от 9,9% годовых.Ставка устанавливается банком каждому клиенту индивидуально в зависимости от категории клиента и срока кредита в соответствии с требованиями банка.

В Новосибирске получить кредит могут все обратившиеся физические лица, удовлетворяющие требованиям банка, в других городах присутствия Банка Акцепт офисы выдают кредит только определенным категориям клиентов — это зарплатные клиенты банка; пенсионеры, клиенты с положительной кредитной историей в банке; работники бюджетной сферы; сотрудники аккредитованных компаний.

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